وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ محاور النقل التنموية الجديدة غرب الإسكندرية

قال وزير النقل، هشام عرفات، إن مشروع تطوير وتوسيع المحور التنموي لمدينة برج العرب، هدفه تطوير الطريق الحالي وإنشاء طرق خدمة في الإتجاهين للمرحلة الأولى للمسافة من الكافوري حتى ميدان الهوارية بطول 13.5 كيلو متر وبتكلفة 274 مليون جنيه، والمرحلة الثانية حتى سيدي كرير بطول 5 كيلو متر وتكلفة 180 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء كوبري برج العرب العلوي بتكلفة 450 مليون جنيه.

وأضاف وزير النقل، خلال جولته اليوم الخميس بمحافظة الإسكندرية لمتابعة المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها، يرافقه رئيس ميناء الإسكندرية، اللواء مدحت عطية، ومستشار الوزارة للنقل البحري، اللواء مصطفى الديب، وقيادات هيئة الطرق والكباري وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق، أن الطريق يؤدي إلى الربط بين طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي ومدينة برج العرب، وحتى سيدي كرير لخدمة مدينة برج العرب وربطها بالطريق السريع، وخدمة حركة المرور المتجهة إلى مطار برج العرب الدولي وإسناد برج العرب.

بعدها توجه وزير النقل لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة ومنطقة العجمي بالطريق الساحلي الدولي السريع، والذي بلغت نسبة التنفيذ به ٩٤%، حيث أوضح عرفات أن المشروع تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة للوزارة بتكلفة 492 مليون جنيه، ويتكون المشروع من طريق سطحي بطول 2.30 كيلو متر، وكوبري ميناء الدخيلة بطول 1.300 كيلو متر، وكوبري التعمير بطول 730 متر.

وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة للمحور الجديد، حيث أن الشاحنات ستتوجه مباشرة من ميناء الدخيلة إلى الطريق "الساحلي الدولي" دون الحاجة للعبور وسط مدينة الإسكندرية، وهو ما سينعكس إيجابيا على إنسياب حركة المرور بالإسكندرية، وعدم تكامل الشاحنات في منطقة الميناء.

وتابع وزير النقل أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محور باب 54 ميناء الإسكندرية بتكلفة 503 مليون جنيه، ليربط بين باب 54 وميناء الإسكندرية والطريق الدولي الساحلي ومحور التعمير، منوها إلى سرعة الإنتهاء من هذا المشروع، للمساهمة في سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الساحلي الدولي، لتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس، والقضاء على ظاهرة تكدس سيارات النقل الثقيل.