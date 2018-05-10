نجاة مسؤول حكومي عراقي من محاولة اغتيال شمال بغداد

نجا وكيل وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم محمد عطية، من محاولة اغتيال تعرض لها قرب قضاء الشرقاط، 280 كلم شمال بغداد.

وقال مصدر في إعلام الوزارة، إن: «موكب وكيل الوزارة، المرشح ضمن ائتلاف النصر الذي يقوده رئيس الوزراء حيدر العبادي، تعرض عند منتصف الليلة الماضية لإطلاق نار كثيف على الطريق الرابط بين تكريت والشرقاط».

وأضاف المصدر أن: «قوة الحماية المرافقة لـ«عطية» ردت على مصادر النيران وشاغلتها حتى تمكنت جميع السيارات من الابتعاد عن مصدر النيران الذي كان يطلق من مسافة قريبة، من خلف أحد السواتر الترابية عند مفرق طريق الشرقاط تكريت»، مشيرا إلى عدم وقوع أية إصابات في الموكب.

وأوضح أن: «وكيل الوزارة كان عائدا من جولة انتخابية في قضاء الشرقاط للترويج لقائمة النصر وله شخصيا».

ويعد الحادث الأول من نوعه في محافظة صلاح الدين.

يشار إلى أن الانتخابات النيابية العراقية ستجري يوم السبت المقبل.