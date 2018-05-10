«تموين الوادي الجديد» تتسلم 1400 بطاقة تموينية جديدة

أكد وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد المهندس صلاح السيد، أن المديرية تسلمت 1400 بطاقة تموين ذكية جديدة «بدل فاقد، بدل تالف، فصل اجتماعي»، حيث تم تكليف جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بسرعة تسليم البطاقات للمستفيدين في أسرع وقت؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل محدودي الدخل والإسراع في صرف مقرراتهم التموينية.



وأضاف «صلاح» في بيان صحفي اليوم الخميس، أن المديرية مستمرة في تلقي طلبات المنتفعين بالمقررات التموينية في حال تغيير أي بيانات اجتماعية تخص المنتفعين سواء حالات الوفاة وغيرها من الحالات الاجتماعية؛ تمهيدًا لإصدار بطاقات محدثة بالحالة الاجتماعية الفعلية الجديدة.