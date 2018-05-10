التعمير يخطط لإنشاء 18 تجمعا تنمويا بشمال سيناء

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تسعى منطقة تعمير شمال سيناء إلى إنشاء 3 تجمعات تنموية شاملا، بإجمالى 18 تجمعا فرعيا فى نطاق المحافظة.

وذكر نائب رئيس منطقة تعمير شمال سيناء محمد عبد العظيم، أن مقترح إقامة 3 تجمعات تنموية فى كل مركز إدارى باجمالى 18 تجمعا، يضم كل منها 120 منزلا ومحطة لتنقية المياه ومحطة للصرف الصحى وباقى مرافق الخدمات من طرق وكهرباء وغيرها بتكلفة 115 مليون جنيه لكل تجمع باجمالى ملياري و70 مليون جنيها للإسكان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ شمال سيناء عبد الفتاح حرحور، اليوم، للاستماع إلى مقترحات الجهات التنفيذية المختلفة لإقامة مشروعات مطلوب تنفيذها من خلال مشروع تنمية سيناء والخطة الاستثمارية فى الفترة القادمة.

وأضاف عبد العظيم أن ذلك بخلاف مبلغ مليار و120 مليون جنيها للكهرباء، ومبلغ 533 مليون جنيها للطرق.