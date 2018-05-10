ثنائي الأهلي يلحق ببعثة الفريق في الإمارات

قال أحمد أيوب، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الثنائي أيمن أشرف وهشام محمد، لاعبا الفريق يلحقان بالبعثة اليوم بعد تخلفهما عن الرحلة أمس بسبب أداء الامتحانات.

وأضاف أن أكرم توفيق لاعب الفريق رافق البعثة أمس إلى الإمارات بعد أن أنهى امتحاناته الدراسية.

وأوضح أيوب أن هناك رغبة قوية من جانب الجهاز الفني بقيادة حسام البدري لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المشاركة في مهرجان اعتزال حسام غالي أمام أياكس أمستردام الهولندي والمقرر له مساء غد الجمعة على ملعب هزاع بن زايد في العين الإماراتية.

وشدد أيوب على أن المباراة الاحتفالية ستشهد تجهيز العناصر التي لم تحصل على فرصتها الفترة الماضية؛ من أجل تجهيزها لمباراة المصري المقرر لها 22 مايو الجاري.