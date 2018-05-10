الرئيس اللبناني يدعو المغتربين للمساهمة في النهضة الاقتصادية

دعا رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون المغتربين اللبنانيين إلى المساهمة في إنجاح الخطة الاقتصادية، التي سينتهي العمل عليها قريباً، والمساهمة في النهضة الاقتصادية.

كلام الرئيس اللبناني جاء في كلمة له خلال افتتاحه قبل ظهر اليوم الخميس، "مؤتمر الطاقة الاغترابية" في دورته الخامسة في بيروت.

وأكد عون أن "العمل على الخطة الاقتصادية سينتهي قريباً، وهي ستضع تصوراً لمعالجة المشاكل القائمة، وتحدد مكامن القوّة في الاقتصاد، وتحدد أيضاً القطاعات المنتجة التي يمكن الاستثمار فيها".

ودعا رئيس الجمهورية "اللبنانيين المنتشرين في العالم للمساهمة في النهضة الاقتصادية، وتوظيف خبراتهم وإمكاناتهم في سبيل إنجاحها، والاستثمار في وطنهم".

وأضاف :"سينصب اهتمامنا في المرحلة المقبلة على الورشة الاقتصادية، وكلي ثقة بأننا سننجح في هذه المهمة، خاصة إذا ما تكاتفت كل القوى السياسية بصدق لمواجهة الأزمة".

واعتبر أن "صحة التمثيل التي يعطيها القانون النسبي ستؤمن استقراراً سياسياً يحتاجه لبنان لمواجهة التحديات، وعلى رأسها الوضع الإقليمي والدولي الضاغط"، مشيراً إلى أن "لبنان يعاني من تبعات حرب لا قرار له فيها، والأعباء التي يتحملها جراءها تفوق بكثير قدرته على التحمل".