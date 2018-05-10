انتهاء أزمة بسجن إندونيسي بعد استسلام سجناء متمردين

ذكرت الشرطة أن أكثر من 150 سجينا محتجزين في قضايا إرهاب، كانوا قد احتجزوا ضباط شرطة رهائن في أحداث شغب مميتة في مركز احتجاز إندونيسي، استسلموا اليوم الخميس بعد مواجهات موسعة.



ولقي خمسة من الشرطة حتفهم إلى جانب سجين واحد، بعد اندلاع أعمال الشغب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في المركز (حوالي 25 كم جنوبي جاكرتا).



وسمعت انفجارات وطلقات نارية في الساعات الأولى من صباح الخميس قبل استسلام آخر عشرة من مثيري الشغب.



وقال ويرانتو، وزير الأمن: "لقد وجهنا لهم تحذيرا: الاستسلام أو الاقتحام".



وأضاف أن مثيري الشغب استولوا على 36 قطعة سلاح، بما في ذلك أسلحة صادرتها الشرطة من المشتبه في أنهم إرهابيون.