لافروف يطالب باتخاذ تدابير للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

طالب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف باتخاذ تدابير من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وخلال لقائه مع نظيره الألماني هايكو ماس، قال لافروف اليوم الخميس في موسكو:" من المهم أن تجري كل الدول الراغبة في التمسك بالاتفاق، محادثات بهذا الشأن"، مشيرا إلى أن بلاده لا تزال متمسكة بالاتفاق بغض النظر عن الانسحاب الأمريكي.

وأضاف لافروف أن روسيا عازمة على الاستمرار في التواصل مع ألمانيا بهذا الشأن.

يذكر أن روسيا وألمانيا من ضمن الدول الست التي وقعت الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015 بغية منع إيران من امتلاك قنبلة نووية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مساء أول أمس الثلاثاء خروج بلاده من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات على إيران.