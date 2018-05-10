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توفير 365 فرصة عمل لشباب القليوبية في القطاع الخاص

توفير 365 فرصة عمل لشباب القليوبية في القطاع الخاص
توفير 365 فرصة عمل لشباب القليوبية في القطاع الخاص
القليوبية - خالد محمد:
نشر فى : الخميس 10 مايو 2018 - 2:25 م | آخر تحديث : الخميس 10 مايو 2018 - 2:25 م

أعلن المهندس فتحي دسوقي محمد وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بمحافظة القليوبية، عن توفير 365 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة في مختلف التخصصات من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وعمال الخدمات، وذلك بإحدى شركات الصناعات الغذائية بالعبور.

وأكد وكيل الوزارة في بيان له اليوم الخميس، أن المرتبات تتراوح من 1500 إلى 2300 جنيه حسب المؤهل والخبرة المطلوبة في العمل، مشيرًا إلى أنه قد تم تشكيل لجنة من المديرية؛ لتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالوظائف الجديدة بمكتب تشغيل القوى العاملة ببنها أو مقر مكاتب القوى العاملة والتشغيل التابعة لمحل سكن المتقدمين بمختلف مناطق المحافظة.


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