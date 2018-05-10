إسرائيل: قصف عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا

ذكر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه قصف عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا ردا على ما قال إنه هجوم صاروخي إيراني.



وقال الجيش، في بيان، إن "الهجوم واسع النطاق استهدف المواقع الإيرانية في سوريا"، مشيرًا إلى أن الطائرات الإسرائيلية تعرضت لإطلاق نار من الدفاعات الجوية السورية.



فيما قال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس، للصحفيين، أن الجيش أبلغ السلطات الروسية قبل الهجوم.



وتابع الجيش: "الهجمات الليلة جاءت ردا على الصواريخ التي أطلقها فيلق القدس الإيراني (التابع للحرس الثوري) باتجاه مواقع جيش الدفاع الإسرائيلي في مرتفعات الجولان".