كريس برات يحصل على جائزة ممثل الجيل الخاصة من»إم تي في»

ذكرت قناة "إم تي في موفي آند تي في أووردز" للموسيقى اليوم الخميس أن الممثل الأمريكي كريس برات نجم سلسلة أفلام "جارديانز أوف ذي جالاكسي" و"جوراسيك وورلد" سيحصل على جائزة القناة التي تحمل اسم"ممثل الجيل" في يونيو.

ويقوم برات، 38 عاما، حاليا ببطولة فيلم "أفينجرز: انفينيتي وور"، ومن المقرر أن يتم عرض فيلمه التالي "جوراسيك وورلد: ذا فولين كينجدام" في دور السينما الأمريكية الشهر القادم.

وتمنح جائزة "ممثل الجيل" عن الإنجازات المبهرة في صناعة الترفيه.

ومن بين الذين حصلوا على الجائزة سابقا، روبرت دوني جونيور، وجوني ديب، وتوم كروز، وريسي ويذرسبون، وساندرا بولوك، وويل سميث، ومارك والبيرج، وجامي فوكس.