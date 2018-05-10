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البورصة تخسر 7.1 مليار جنيه في التعاملات الصباحية

القاهرة- أ ش أ
نشر فى : الخميس 10 مايو 2018 - 11:17 ص | آخر تحديث : الخميس 10 مايو 2018 - 11:17 ص

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع من المستثمرين المصريين.

وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 7.1 مليار جنيه؛ ليصل إلى مستوى 967.9 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.98% ليبلغ مستوى 17290.01 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.53% ليبلغ مستوى 857.04 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا، والذي تراجع بنحو 0.63% ليبلغ مستوى 2211.02 نقطة.


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