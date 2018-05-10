الزمالك يحفز لاعبيه بـ «عمرة» للفوز بالكأس

قال اللواء علاء مقلد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مرتضى منصور، رئيس النادي، عقد جلسة ودية مع اللاعبين والجهاز الفني، على هامش مران أمس الأربعاء.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "مرتضى طلب من اللاعبين اللعب بهدوء بعيد عن العصبية وعدم استعجال الفوز".

وأكمل: "رئيس الزمالك وعد اللاعبين بعمرة عقب المباراة، بالإضافة لدعوتين لأداء مناسك الحج خلال الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن رئيس النادي بالتشاور مع أعضاء المجلس اتخذ قرار الإبقاء على خالد جلال كمديرا فنيا في الموسم الجديد.

وفي سياق آخر قال مقلد، إن اتحاد الكرة لم يخطر النادي حتى الآن بعدد الجماهير التي ستحضر المباراة النهائية لكأس مصر المقرر لها الثلاثاء المقبل، أمام فريق سموحة.

وتابع: "أيضا اتحاد الكرة لم يخطرنا بطاقم التحكيم الأجنبي الذي سيدير المباراة".

وأردف: "لم نتلقى سوى خطاب وحيد يحدد موعد ومكان المباراة فقط".

وأشار إلى أن مجلس الإدارة سيوفر حافلات خاصة لنقل الجماهير وأعضاء النادي إلى ملعب برج العرب، لكن النادي ينتظر خطاب اتحاد الكرة بتحديد عد الجماهير.