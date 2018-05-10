ماكرون يتسلم جائزة في ألمانيا لمساهماته في الوحدة الأوروبية

من المقرر أن يتسلم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جائزة لمساهماته في الوحدة الأوروبية اليوم الخميس في مدينة آخن بغرب ألمانيا.



ورشح مجلس إدارة جائزة شارلمان ماكرون للجائزة "تقديرًا لرؤيته لأوروبا الجديدة" بالإضافة إلى "موقفه الحاسم" ضد القومية والانعزالية.



وستقوم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بإلقاء كلمة على شرفه في حفل توزيع الجائزة اليوم الخميس. ومن بين الضيوف البارزين المتوقعين في الاحتفال رؤساء دول وحكومات من إسبانيا ولوكسمبورج وبلغاريا.



ومن بين الحاضرين أيضا المؤرخ البريطاني البارز تيموثي جارتون آش والسياسي الألماني السابق مارتن شولتز، الذي فاز بالجائزة في عام 2015.