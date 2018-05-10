انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الـ 33 لقسم الأمراض الجلدية والتناسلية بطنطا

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الـ 33 لقسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب، اليوم الخميس، تحت عنوان «عصر جديد في علاج الأمراض الجلدية»، وذلك برعاية الدكتور مجدي عبدالرؤوف سبع رئيس الجامعة، والدكتور أمجد عبدالرؤوف فرحات عميد الكلية.

ووجه الدكتور أمجد عبدالرؤوف فرحات عميد كلية الطب، الشكر للدكتور السيد هويدي رئيس قسم الجلدية ورئيس المؤتمر على المجهودات الكبيرة، التي يبذلها قسم الأمراض الجلدية والتناسلية تحت رئاسته، مؤكدًا أنه يفخر بكلية الطب أحد أهم القلاع الطبية في إقليم وسط الدلتا.

وفي كلمته التي ألقاها الدكتور الرفاعي مبارك نيابة عن رئيس الجامعة، تمن الجهود الطبية التي تقدم للمرضى داخل المستشفيات الجامعية من قبل أساتذة الطب بطنطا، مؤكدًا على التميز في الخدمة أيضًا.

وتقام فعاليات المؤتمر بقاعة المؤتمرات بالمجمع الطبي، وبمشاركة الدكتور السيد هويدي رئيس قسم الجلدية ورئيس المؤتمر، والدكتورة نهلة رمزي مقرر المؤتمر، والدكتورة دعاء حجاب، والدكتور محمد مصطفى فوزي عضو اللجنة المنظمة.