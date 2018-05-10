ضبط 5 أشخاص متهمين باغتصاب سيدة وتصويرها عارية في الشرقية

نجح رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، في ضبط 5 أشخاص، على خلفية اتهامهم بخطف ربة منزل واغتصابها وتصويرها عارية.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من «و.م»، 28 عامًا، ربة منزل، مُقيمة بإحدى القرى التابعة لمركز أولاد صقر، تتهم فيه 5 من جيرانها بذات القرية بخطفها وتناوب اغتصابها، منوهة إلى أن المتهمين انتظروها حال عودتها من عملها وأقدموا على جريمتهم، حيث تعدوا عليها جنسيًا وصورها عارية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1595 جُنح أولاد صقر لسنة 2018.