عزل 3 ركاب بمطار القاهرة للاشتباه بإصابتهم بفيروس كرونا

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عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، 3 ركاب مصريين للاشتباه في إصابتهم بفيروس كرونا، فور وصولهم من السعودية، بسبب ظهور أعراض عدوى المرض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات الصحية معه.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة السعودية القادمة من جدة، تم الاشتباه في إصابة راكبين وطفل مصريي الجنسية بفيروس كرونا لظهور أعراض المرض عليهم، وقام طبيب الحجر الصحي بفحص الركاب وتبين ارتفاع درجة حرارتهم.

وقرر مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي الدكتور حازم حسين، عزل الركاب بمستشفي حميات العباسية، وعمل التحاليل الطبية اللازمة للتأكد من خلوهم من العدوي.