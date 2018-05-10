الكنيستان الأرثوذكسية والكاثوليكية يتبادلان التهنئة بمناسبة «يوم الصداقة»

تبادل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة بمناسبة يوم الصداقة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية، والذي يحل في العاشر من مايو كل عام.

وجاء نصّ رسالة تهنئة البطريرك إبراهيم إسحاق كالتالي: «سلام ومحبة في المسيح القائم من بين الأموات أرجو أن تكون في أحسن الأحوال في يوم العاشر من مايو، يحل ذكرى لقاء المحبة بين كنيستينا وكان قد تأجل الاحتفال به لأسباب عدة ولكني اكتب إليكم معبرًا عن اتحادي بكم في المسيح رأس الكنيسة، متمنيا لكم شخصيًا كل نعمة وبركة وللكنيسة النمو في القداسة لنشهد معا لمحبة الله التي غمرت العالم ونلنا النعمة لنكون لها شهودا أمام العالم خاصة في بلدنا الغالي مصر، وباسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، كل سنة وقداستك وكل شعبكم المبارك بخير وسلام».

فيما جاء نص تهنئة البابا تواضروس كالتالي: «اخرستوس انيستي، شاكرا محبة غبطتكم الفياضة من القلب الممتليء بنعمة المسيح القائم والمنتصر وذكريات العاشر من مايو حاضرة ودائمة بيننا، ونؤكدها دائما في محبة المسيح التي تحصرنا في أحضانه، التي تجمعنا جميعا إكليروس ومؤمنين، لقد تلقيت رسالة فرح من قداسة البابا فرنسيس، كرسالتكم أيضا لنا وأعتز بذلك جدا، إننا في هذه الأيام نحتفل بمئوية تأسيس مدارس الأحد، وأيضا خمسون عامًا على ظهور العذراء بالزيتون، وخمسون عاما على بناء الكاتدرائية بالعباسية، نراكم بخير دائما وأكرر شكري ومحبتي وتقديري الدائم».