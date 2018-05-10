التحقيق مع متهم بإصابة 8 أشخاص بينهم شرطيين بطلقات خرطوش بالسلام

تباشر نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، اليوم الخميس، التحقيق في واقعة اتهام شخص بإصابة 8 أشخاص بينهم 5 أفراد شرطة بطلقات نارية "خرطوش" أثناء القبض عليه بالسلام.

وبدأ المستشار مصطفى مخلوف، وكيل النائب العام، سماع شهود العيان من أفراد الشرطة المصابين وحارس عقار نشبت بينه وبين المتهم مشاجرة صباح اليوم الخميس لخلافات بينهم.

واستعلمت النيابة عن حالة المتهم الذي يخضع للعلاج بمستشفى السلام بعد إصابته من قبل الأهالي وقوات الشرطة.

وأمرت النيابة بتحريات المباحث حول الواقعة، وتحفظ على على السلاح المستخدم في واقعة وإحالته للمعمل الجنائي لإعداد تقرير بشأنه.