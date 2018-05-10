مصدر بـ«التعليم»: سنطور المناهج التى لا يشلمها «النظام الجديد»

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، عن إجراء الوزارة حاليا تطويرا للمناهج التى لا يشملها النظام الجديد للتعليم والتى تشمل المراحل من الصف الثانى الابتدائى وحتى نهاية المرحلة الإعدادية.

وأوضح المصدر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن التطوير يشمل حذف بعض الدروس وتعديل المعلومات وتحديثها، وإزالة الحشو، فى جميع المراحل سابقة الذكر لتتناسب مع الزمن المخصص للدراسة، والتى أثبتت الدراسات أن الخريطة الزمنية للدراسة فى مصر لا تتناسب مع الموضوعات التى يدرسها الطلاب.

وأشار المصدر إلى أن مستشارى المواد الدراسية بالوزارة انتهوا من مرحلة التطوير على جميع المناهج، ويعملون حاليا فى مرحلة المراجعة لبعض هذه المواد تمهيدا لإرسالها إلى قطاع الكتب لطباعتها، لافتا إلى إرسال بعض المناهج التى تمت مراجعتها للطباعة، وذلك ليتم تدريسها للطلاب فى العام الدراسى المقبل 2018/2019.

ولفت المصدر إلى أن مركز تطوير المناهج انتهى أيضا من إعداد المناهج التى سيدرسها طلاب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى فى النظام الجديد للتعليم، على أن يتم تدريب الموجهين وإعدادهم للمرحلة الابتدائية ليكونوا مدربين على جميع المهارات التى تتناولها المناهج.

وأضاف، أن الوزارة ستعقد اجتماعات موسعة مع مديرى العموم والموجهين لعرض الإطار العام للمناهج وكيفية تنفيذ ذلك على أرض الواقع خلال العام الدراسى المقبل.

يذكر أن النظام الجديد للتعليم سيطبق على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى من العام الدراسى المقبل، ويدرس الطالب من خلاله باقة متعددة التخصصات وتشمل مواد «اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات»، واللغة الإنجليزية كمادة منفصلة.