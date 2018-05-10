محافظ الدقهلية يقرر غلق معمل مخللات بالمنصورة

• محافظ الدقهلية ضبط 63.400 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي



قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، غلق معمل مخللات بقرية ميت مزاح مركز المنصورة، لإدارته وتشغيله بدون ترخيص، بالإضافة إلى وجود قصور شديد في الاشتراطات الصحية.

جاء قرار المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملات المرور الميداني لتفتيش مراقبة الأغذية بقطاع الطب الوقائي بمديرية الصحة في إطار الحملات الميدانية لمراقبة الأسواق والمنشآت الغذائية ومحلات بيع المشروبات.

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه تم ضبط 63.400 طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير صالحه للاستهلاك الآدمي بالمعمل المشار اليه، ضبط 2طن ملح، موجهاً بسرعه اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفات وسرعه احاله الواقعة للنيابة العامة لإعمال شئونها ومتابعة تصرفات النيابة في هذا الشأن.

وكلف الشعراوي، وكيل وزارة الصحة، تحرير المحاضر اللازمة وإحالة الواقعة للنيابة العامة لإعمال شؤنها في ومتابعه تصرفات النيابة في هذا الشأن.

ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة المنصورة، للتنسيق مع مديرية القوى العاملة قطاع الأمن الصناعي، لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية للغلق الإداري للمعمل، موضحا بأنه تم ضبط 700 كيلو جرام زيتون مصبوغ بصبغة غير معلومة داخل المعمل المذكور.