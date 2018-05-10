حسين الشحات لاعب الموسم بالدوري الإماراتي

توج حسين الشحات، لاعب فريق العين بجائزة لاعب العام في دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم عن موسم 2017 - 2018 ،بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع فريقه الذي توج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) في الموسم المنصرم.

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم خلال حفله السنوي، الذي جرى بالعاصمة أبوظبي عن فوز اللاعب المصري بجائزة لاعب الموسم بعد أن حصل على أعلى نسبة من تصويت الجماهير.

تفوق الشحات على زميليه الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري) والسويدي ماركوس بيرج، اللذين تواجدا معه في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالجائزة.

انضم الشحات إلى صفوف العين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة قادما من فريق مصر المقاصة المصري حتى نهاية الموسم، ليقدم مستويات رائعة مع الفريق البنفسجي، الأمر الذي دفع إدارة العين لضم اللاعب بصورة نهائية لمدة ثلاثة مواسم.

لعب الشحات 11 مباراة مع العين في بطولة الدوري، أحرز خلالها سبعة أهداف، كما قام بصناعة 11 هدفا لزملائه.

في المقابل، توج الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للعين الإماراتي، بجائزة أفضل مدير فني، بعد أن نجح في قيادة فريقه لتحقيق لقبي الدوري والكأس في الموسم المنقضي.