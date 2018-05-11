«جارديان» البريطانية: تبرع ولو بجنيه إسترلينى لمساعدة الجريدة

أطلق موقع صحيفة "جارديان" البريطانية نداء لقراء أحد تحقيقاته الاستقصائية من أجل التبرع ولو بجنيه إسترلينى واحد لمساعدة الجريدة فى مواجهة الأزمة المالية الطاحنة التى تواجه صناعة الصحافة فى العالم.

وبث الموقع رسالة إلى القراء قال فيها إنه على عكس الكثير من المؤسسات الإعلامية فهو لا يفرض أى رسوم مقابل تصفح الموقع وقراءته، مضيفا أن التحقيقات الاستقصائية التى ينشرها الموقع تكلف الجريدة الكثير من الجهد والوقت والمال لكى تأتى على مستوى عال من المهنية، فى الوقت نفسه تتراجع عائدات الإعلانات بصورة ملحوظة وهو ما يفرض على الجريدة صعوبات مالية كبيرة.

ودعا الموقع القراء إلى التبرع ولو بجنيه إسترلينى إذا أعجبهم التحقيق حتى يتمكن الموقع من مواصلة خدمتهم، حيث وضع روابط لخدمات الدفع الإلكترونى لمن يريد التبرع.