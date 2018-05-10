إبراهيم عيسى: أحمد شوقي أعظم شاعر قاطبة في الثقافة العربية بعد «المتنبي»

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنه يعد أمير الشعراء أحمد شوقي، أعظم شاعر قاطبةً في الثقافة العربية بعد أبو الطيب المتنبي.

وأشار «عيسى»، خلال تقديمه برنامج «حوش عيسى»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء الخميس، إلى قصيدة «النسر المصري» التي كتبها «شوقي» احتفاءً بالطيار محمد صدقي‏، المصري الأول الذي نجح في قيادة طائرة صغيرة ذات محركين من أوروبا إلى مصر‏ في 1930.

ووصف القصيدة المشار إليها أعلاه، بأنها جميلة وتحتوي على كثير مما يجب قراءته، لافتًا إلى تعبير أمير الشعراء، عن حلم مصر من خلالها بامتلاك سلاح للطيران وسرب من الطيارين، واعتباره أن كل دولة تعتقد أنها تمتلك قدرًا كبيرًا من القوة إذا لم تُظلل بسلاح الطيران ستبقى ذليلة ومستباحة.