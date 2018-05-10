أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر منذ قليل، اليوم الخميس، أن دولة الاحتلال إسرائيل تعزز وجودها العسكري في هضبة الجولان المحتلة.

وكانت تل أبيب قد أعلنت أول أمس الثلاثاء، عن نشرها منظومات للدفاع الجوي، وتحضير الملاجئ في الجولان تحسبًا لضربة إيرانية محتملة بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي، مؤكدة أن قواتها في حالة تأهب قصوى، بعد رصدها تحركات عسكرية إيرانية في سوريا.

وأعلن الرئيس الأمريكي، الثلاثاء الماضي، ووقع على الهواء مرسومًا للانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وتوقيع أقصى العقوبات، بعد وجود أدلة دامغة على استمرار طهران في تخصيص اليورانيوم والاقتراب من إنتاج قنبلة نووية، وفق قوله.