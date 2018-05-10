انطلاق الاقتراع السري للأجهزة الأمنية في الانتخابات البرلمانية العراقية

انطلقت، صباح اليوم الخميس، عملية الاقتراع السري الخاص بالأجهزة الأمنية والجيش والبيشمركة العراقية في الانتخابات العامة البرلمانية لانتخاب برلمان جديدة مكون من 329 نائبا للسنوات الأربع المقبلة.



وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 494 مركزا تضم 2237 محطة انتخابية أبوابها في أرجاء العراق أمام 943636 من قوات الشرطة والجيش والأجهزة الأمنية والبيشمركة الكردية لبدء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.



وتتواصل عملية التصويت حتى الساعة السادسة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي.



ومن جهة أخرى، بدأت عملية التصويت لانتخابات عراقيي الخارج البالغ عددهم نحو 900 ألفا في 21 دولة، حيث فتحت لهم 132 مركزا انتخابيا تضم 667 محطة انتخابية وتستمر لمدة يومين، حيث انطلقت عملية الاقتراع أولا في نيوزيلندا وأستراليا ثم إيران والإمارات.



ومن المنتظر أن يتوجه أكثر من 24 مليون و300 ألف عراقي إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات العامة التي ستبلغ ذروتها بعد غد السبت في ظل إجراءات أمنية مشددة ومشاركة واسعة من المراقبين الدوليين والمحليين ووسائل الإعلام العالمية لانتخاب برلمان جديد يضم 329 نائبا سيتولى فيما بعد تسمية رئيس جديد للبرلمان ورئيسي للجمهورية ورئاسة الحكومة للسنوات الأربع المقبلة.