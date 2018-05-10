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زيادة جديدة للدولار في البنوك اليوم

كتبت- سارة حمزة
نشر فى : الخميس 10 مايو 2018 - 4:00 م | آخر تحديث : الخميس 10 مايو 2018 - 4:00 م

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات اليوم، بنحو 3 قروش، حيث بلغ في سعر الشراء في البنك الأهلي 17.67 جنيه، والبيع 17.77 جنيه.

وقد زاد سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي بنحو قرشين؛ ليصل إلى 17.71 جنيه للشراء، و17.81 للبيع، في حين ارتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو 4 قروش، ليصل إلى 17.77 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع.

من جهة أخرى، فقد تماسك الدولار يوم الخميس بدعم من المكاسب التي حققتها السندات الأمريكية الطويلة الأجل وتركيز المستثمرين على بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.


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