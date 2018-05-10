يونيسيف: معدلات الرضاعة الطبيعية تقل في أوروبا وأمريكا عن الدول النامية

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الخميس، أن معدلات الرضاعة الطبيعية تقل في أوروبا والولايات المتحدة، عن الدول النامية.



وتقوم الأمهات في الدول الأكثر فقرا بالعالم بإرضاع أطفالهن طبيعيا حتى عامهم الثاني وفقا لتوصيات اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.



ففي دول نامية وناشئة مثل بيرو ومدغشقر ونيبال، تبلغ نسبة الرضاعة الطبيعية 99%.



لكن النسبة تقل كثيرا في الولايات المتحدة وأوروبا، فتصل في أيرلندا إلى 55% فقط مقابل 74% في الولايات المتحدة و81% في بريطانيا.



كما تصل نسبة الرضاعة الطبيعية في ألمانيا إلى 82%، بينما ترتفع النسبة في الدول الاسكندنافية حيث تصل إلى 98% في السويد و95% في النرويج.



وبحسب اليونيسيف، تدعم الرضاعة الطبيعية النمو العقلي السليم، وتُحسّن الأداء المعرفي وترتبط بإنجاز تعليمي أفضل.