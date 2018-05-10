«نقل النواب»: اجتماع عاجل مع الوزير لبحث زيادة أسعار تذاكر المترو

قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن اللجنة كانت قد اتفقت مع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، على ضوابط ومعايير لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، من بينها أن تكون زيادة معقولة وطبقًا للمسافة التي يقطعها الراكب، وأن تقابلها خدمة مميزة يشعر بها المواطن.

وأضاف «عبد الواحد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الخميس، أن اللجنة ستدعو وزير النقل لعقد اجتماع عاجل حول زيادة أسعار التذاكر، وسبب الإعلان المفاجئ، بالإضافة إلى اشتراكات الموظفين على غرار الطلبة، موضحًا أنه كان يجب التمهل والإعلان بأن الزيادة ستكون بداية من الشهر المقبل أو بعد العيد، بدلًا من المفاجأة.

وذكر أن بعض المواطنين الذين لم يعلموا بالقرار «سيصدمون»، عند وقوفهم أمام شباك التذاكر غدًا ليفاجأوا بزيادة الأسعار، مضيفًا: «لا نريد انهيار مرفق المترو، ولكن يجب أن يكون هناك أسلوب مناسب لقرار رفع أسعار التذاكر، والبرلمان سيبحث ما يمكن إضافته أو إلغائه».

يذكر أن وزارة النقل أصدرت بيانًا، مساء الخميس، أعلنت فيه تغيير منظومة تذاكر مترو الأنفاق، لتكون سعر التذكرة 3 جنيهات لعدد 9 محطات، و5 جنيهات لـ16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة، على أن يكون سعر تذكرة ذوي الإحتياجات الخاصة 50 قرشًا فقط.

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