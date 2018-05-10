تنظم إدارة المجموعات والخدمات العامة بمكتبة الإسكندرية فعالية بعنوان «ضعف السمع بين الحلول والقبول»، وذلك الساعة 10 صباحًا الثلاثاء المقبل.

يأتي ذلك في ضوء احتفال مكتبة الإسكندرية السنوي بأسبوع الأصم العربي، وحرص المكتبة على الدمج المجتمعي لزائريها الكرام من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وإبراز النماذج المشرفة منهم لدعمهم وتشجيع أقرانهم، وكذلك الحرص على رفع الوعي بأحدث الطرق العلاجية لضعف السمع.

يتحدث خلال هذه الفعالية متخصصين في مجال السمعيات عن ضعف السمع، أسبابه وطرق تشخيصه، وأحدث ما توصل إليه العلم في مجال زراعة القوقعة، وعرض لما نتج من مشكلات في الماضي وحلولها المتوقعة في المستقبل، وهم الدكتور فتحي عبدالباقي أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام كوزو رئيس قسم السمعيات بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

كما يتم إلقاء الضوء على المتميزين من الأشخاص الصم وضعاف السمع، الذين تحدوا صعاب الحياة والإعاقة بالعلم والمثابرة، وقدموا لأقرانهم نموذجًا مشرفًا، من خلال قصص نجاح متميزة يحكيها أصحابها.

وتختتم الفعالية بعمل اختبارات رسم السمع للحاضرين والعاملين بالمكتبة، وذلك للتوعية بأهمية ذلك الأمر.