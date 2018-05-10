رئيس «البحث العلمي»: الغربية رائدة صناعة الغزل والنسيج في مصر

استضافت جامعة طنطا، اليوم الخميس، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وذلك فى إطار تخريج 4 شركات ريادة أعمال فى مجال صناعة النسيج.

من جانبه أكد صقر ان أكاديمية البحث العلمى لديها برنامج للحاضنات التكنولوجية على مستوى الجمهورية، مضيفا أن مركز بحوث تنمية أقليم الدلتا يستحق عن جدارة استقبال حاضنات متخصصة، وبالتالى تم اختيار محافظة الغربية فى مجال الصناعات النسجية.

وأشار صقر الى أنه تم طرح إعلان من جانب الأكاديمية تقدم اليه ٤٤ شابا وفتاة من المبتكرين فى مجال صناعة النسيج وتم تصفيتهم إلى ١٦ ثم إلى ٦ ثم إلى ٤، والذين نحتفل بهم اليوم بعد تحويل أفكارهم إلى منتجات وشركات تكنولوجية ناشئة.

وأكد صقر أن هذا التوجه العملى على أرض الواقع هو الذى تنشده الدوله المصرية فى المرحلة الحالية ومستقبلا.

مضيفا أن الأكاديمية تقدم كافة الدعم اللازم لمركز بحوث تنمية إقليم الدلتا فى مجال الحاضنات التكنولوجية ونشر ثقافة العلوم التكنولوجية والابتكار.