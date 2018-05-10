«سانا»: إسقاط عشرات الصواريخ الإسرائيلية بأجواء سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، اليوم الخميس، بأن وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على الأراضي السورية، ودمرت العشرات منها.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري، قوله إن: «دفاعاتنا الجوية أسقطت عشرات الصواريخ الإسرائيلية المعادية ومنعت معظمها من الوصول إلى أهدافها بينما استطاع بعضها استهداف عدد من كتائب الدفاع الجوي والرادار ومستودع ذخيرة».

ولفت مراسل الوكالة السورية، إلى أن: «المعلومات تفيد بأن العدو الإسرائيلي كان يستهدف عبر عدوانه بعض كتائب الدفاع الجوي ويحاول تدمير بعض الرادارات، وأن طائرات العدو أطلقت من داخل الأراضي المحتلة عددا من الصواريخ باتجاه الأراضي السورية تصدت لها الدفاعات الجوية».

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أن 4 طائرات إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية بالتزامن مع العدوان.

من جهته، أفاد مراسل «سانا»، في القنيطرة أن المضادات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية في أجواء مدينة البعث، مشيرا إلى إطلاق إسرائيل في وقت سابق عدة قذائف باتجاه المدينة لم تسفر عن وقوع إصابات.

وجاء العدوان الإسرائيلي بعد أقل من 24 ساعة على تصدي الدفاعات الجوية السورية لصاروخين إسرائيليين وتدميرهما في منطقة الكسوة بريف دمشق.