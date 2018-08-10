محافظ البحر الأحمر لمنظمة السياحة العربية: فلنجعل خير العرب للعرب

التقى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مع مجلة بوردنج السعودية والتي تعمل تحت رعاية منظمة السياحة العربية، مقدما شرحا توضيحيا لأهم ما تمتلكه المحافظة من مقومات سياحية كالمنتجعات، والمحميات الطبيعية، والجزر الخلابة، والأنشطة السياحية المتعددة.



وأشار المحافظ إلى إقامة العديد من البطولات العالمية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى سياحة المؤتمرات بإقامة مؤتمرات علمية وطبية وثقافية وسياحية.



كما تحدث المحافظ باستفاضة عن السياحة العلاجية وما تتمتع به المحافظة من سياحة الاستشفاء والتي يأتي إليها السائحين من دول العالم، معلنا عن تطور ضخم في هذا المجال يتمثل في تعاون الحكومة مع القطاع الخاص لإدارة مستشفيات حكومية بالقطاع الخاص وتوفير أطباء مصريين وعالميين في جميع التخصصات والذي سيفتح أسواق سياحية جديدة وخاصة العربية لما ستوفره من مبالغ طائلة مقارنة بالعلاج في الخارج مع التمتع بالطقس المميز والذي يساعد على الشفاء، مستندًا إلى شهرة مصر في المجال الطبي.



ورحب المحافظ باستقبال السائحين العرب للاستمتاع بالبحر الأحمر، مطالبًا منظمة السياحة العربية بإقامة مؤتمرا يضم وسائل الإعلام الخليجية ووكلاء السفر مع المستثمرين المصريين ليتم عمل ورش عمل للخروج بنتائج هامة وعملية تؤدي إلى فتح أسواق مصرية جديدة بدول الخليج، قائلا إنه يجب أن نجعل خير العرب للعرب.