باتشواي ينتقل إلي فالنسيا علي سبيل الإعارة

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، انتقال المهاجم الدولي البلجيكي ميشيل باتشواي إلي صفوف فالنسيا الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر."

وكان باتشواي إنضم إلي صفوف اللبلوز قادمًا من مارسيليا في صيف 2016 مقابل 39 مليون يورو ولكنه لم يتمكن من حجز مقعد أساسي في تشكيلة تشيلسي.

وقضى المهاجم البلجيكي النصف الثاني من الموسم الماضي، معارًا إلي بروسيا دورتموند الألماني وسجل 9 أهداف في 14 مباراة خاضها معهم.

ويذكر أن باتشواي كان سجل لتشيلسي الهدف الذي ضمن له لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2016 - 2017، وشارك ضمن تشكيلة المنتخب البلجيكي في كأس العالم بروسيا هذا الصيف وسجل هدفين.

