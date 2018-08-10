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عبد الجواد يتأهل لربع نهائي بطولة الجائزة الكبرى للجودو بالمجر

أحمد عبدالله
نشر فى : الجمعة 10 أغسطس 2018 - 12:35 م | آخر تحديث : الجمعة 10 أغسطس 2018 - 12:39 م

تأهل المصري محمد عبد الموجود لاعب المنتخب الوطني للجودو إلي ربع نهائي بطولة الجائزة الكبرى، التى تستضيفها المجر في الفتره من 10-12 من شهر أغسطس الجاري.

ونجح عبد الموجود في الفوز على الأوكراني جورجي زانتاريا بالايبون بطل أوروبا بنتيجة 11- 0، في اليوم الأول من أخر بطولات الجائزة الكبرى قبل إنطلاق بطولة العالم، والتى من المقرر أن تقام فى عاصمة الأذربيجانية "باكو" فى الفترة من 20 وحتى 27 سبتمبر المقبل.

وتشارك مصر في بطولة الجائزة الكبرى للجودو بمدينة بودابست بفريق مكون من 8 لاعبين وهم:

محمد عبد الموجود و أحمد على (وزن 66 ك).

محمد محى الدين (وزن 73 ).

محمد عبد العال و عبد الرحمن محمد (وزن 81 ).

على حازم و حاتم عبد الأخر (وزن 90 ).

أحمد وحيد (وزن +100 ).

لمياء حسن (وزن 57 ) سيدات .

 


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