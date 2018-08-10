الشرطة العراقية: انتهاء تظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد

أعلن مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، أن المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد بدأوا بالانسحاب.

وقال المصدر - في تصريح لقناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الجمعة - إن المتظاهرين الذين كانوا مجتمعين في ساحة التحرير بمنطقة وسط بغداد بدأوا بالانسحاب من الساحة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن القوات الأمنية بدأت إعادة فتح الطرق والجسور التي أغلقتها قبل انطلاق التظاهرة عصر اليوم.

وقد تظاهر العشرات من المواطنين عصر اليوم في ساحة التحرير وسط بغداد، مطالبين بتحسين واقع الخدمات وتشكيل الحكومة المقبلة.

تأتي تلك التظاهرات الجديدة بعد ساعات من إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نتائج العد والفرز اليدويين متطابقة مع النتائج الأولية حيث احتفظ تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر بصدارة الانتخابات البرلمانية.