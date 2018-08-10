قالت هيئة إدارة الكوارث الإندونيسية، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 451 هزة ارتدادية على الأقل منذ أن ضرب زلزال مدمر جزيرة لومبوك قبل خمسة أيام.

وذكر المتحدث باسم الهيئة، سوتوبو نوجروهو، أن هزة ارتدادية بلغت قوتها 6.2 درجة يوم الخميس، تسببت في انهيار المباني، التي تضررت جراء زلزال الأحد الماضي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 24 آخرين.

وبلغت حصيلة القتلى الرسمية جراء الزلزال الذي وقع يوم الأحد، 259 شخصًا وفقًا لما ذكرته هيئة إدارة الكوارث، لكن وزير الداخلية ويرانتو قال يوم الخميس، إن عدد القتلى بلغ 319 على الأقل.

وأشار «نوجروهو» إلى أن أكثر من 1030 شخصًا يعالجون في المستشفيات علاوة على نزوح 270 ألف شخص.

ووقع زلزال الأحد بالضبط بعد أسبوع من زلزال آخر تسبب في 20 حالة وفاة في جزيرة لومبوك السياحية.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بحزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بتكرار الثورانات البركانية والزلازل.