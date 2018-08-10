ضبط سيارة بداخلها 100 قرص لعقار «الباركينول» المخدر و15332 قرص خاصة بالتأمين الصحي وغير مصرح بتداولها

تمكنت مباحث البحيرة، برئاسة اللواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائية، بالاشتراك مع الأمن العام من ضبط سيارة وبداخلها أقراص مخدرة، وأقراص غير مصرح بتدوالها.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بتمكن وحدة مباحث مركز شرطة كوم حمادة والقوة المرافقة والمعينين، خدمة القول الأمنى بكمين التوفيقيه المتحرك بالطريق الزراعي السريع دائرة مركز شرطة كوم حماده من ضبط سيارة (ملاكى) قيادة (محمد - ر - ر)، 34 سنة، أخصائي أمراض دم ومناعة ومقيم عزبة بسنتواى مركز المحمودية لإنتهاء التراخيص، وبتفتيش السيارة، عثر بحوزته على عدد ( 100 ) قرص لعقار الباركينول المخدر، عدد ( 8 ) أقراص لعقار رستولام المخدر، كمية من الأدوية المختلفة منتهية الصلاحية بإجمالي عدد ( 15332 ) قرص، كمية من الأدوية المختلفة (خاصة بالتأمين الصحي وغير مصرح بتداولها)، مبلغ مالي (1800) جنيهًا، عدد ( 4 ) هاتف محمول، وبالكشف عن المذكور تبين أنه محكوم عليه في عدد ( 8 ) حكم حبس قضائي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط (بقصد الإتجار)، المبلغ المالي من متحصلات البيع، الهواتف المحموله للإتصال بعملائه، وتحرر المحضر اللازم مركز كوم حمادة، وجاري العرض على النيابة العامة.