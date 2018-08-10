محافظ البحر الأحمر يلتقي مسؤولي كبرى شركات السياحة العالمية

التقى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أمس الخميس، مع مسؤولي إحدى كبرى شركات السياحة العالمية، وذلك تعزيزا للجهود المبذولة لتنمية القطاع السياحي وزيادة أعداد السائحين من مختلف الجنسيات وعودة السياحة الروسية للمحافظة مرة أخرى.



تناول الحوار دور المحافظة في جذب السائحين والمشروعات التي تمت لتعزيز ذلك والإمكانيات المضافة لاستقبال المزيد من السائحين والخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لتقديمه للسائحين ودور شركات السياحة في دعم هذه الجهود ومدى ارتباط السائح الروسي بالبحر الأحمر.



وتحدث محافظ البحر الأحمر عن قوة العلاقات بين البلدين وارتباط السائح الروسي بالبحر الأحمر خاصة وكان هنالك مساع لعودة السياحة الروسية وتقوية العلاقات بين البلدين، حيث توجت هذه المحاولات بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخاصة في المجال الاقتصادي، مؤكدًا أن للبحر الأحمر مكانة كبيرة لدى السائح الروسي حيث يوجد أكبر عدد من الجالية الروسية بالمحافظة.



وأشار المحافظ إلى أنه تم تطوير المحافظة من خلال الاهتمام بالبنية الأساسية، رفع شبكة الطرق، زيادة القدرة الكهربائية، إنشاء منشآت سياحية جديدة وتنفيذ خطة متكاملة للتجميل بالغردقة، كما لفت إلى تمتع المحافظة بكافة المقومات من مطارات وموانئ، بالإضافة إلى الطقس المشمس صيفا وشتاء والجبال والشعاب المرجانية والمناظر الخلابة التي تؤهلها لتحتل المراكز الأولى بين المدن السياحية العالمية.



كما أعلن عن إعداد المحافظة لخلق نشاط سياحي جديد وهي "سياحة الجزر" والتي لم يتم تنشيطها مسبقا بالرغم من اعتماد دول على هذا النوع من السياحة ونحن الآن بصدد تأسيس شركة ومكتب استشاري عالمي لدراسة الحساسية البيئية لكل جزيرة وتحدي أنواع الأنشطة السياحية لكل منها للحفاظ عليها للأجيال القادمة، موجهًا بضرورة استعداد الشركات السياحة للتنسيق مع المنشآت السياحية في حال عودة السياحة الروسية مرة أخرى.