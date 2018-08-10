شكوك حول مشاركة رودريجز مع بايرن ميونخ بالسوبر الألماني

كشف نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة جيمس رودريجيز مع الفريق في مباراة كأس السوبر الألماني المقررة أمام آينتراخت فرانكفورت بعد غد الأحد.

من ناحية أخرى ، أكد كوفاتش ، الذي يستعد لقيادة بايرن في أول مباراة رسمية ، أن سيرج جنابري بات لائقا للمشاركة.

وقال كوفاتش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة للحديث عن المباراة "جيمس رودريجيز لم يتدرب اليوم ، فقد تلقى ضربة في الكاحل يوم الأربعاء."

وعن لياقة لاعب خط الوسط وإمكانية مشاركته، أضاف كوفاتش "سننتظر ونرى" ، لكنه أكد أن جنابري "تدرب بشكل طبيعي اليوم ولا يوجد ما يعوق مشاركته يوم الأحد."

وتعد المباراة هي المواجهة الرسمية الأولى التي يخوضها بايرن تحت قيادة كوفاتش الذي حل مكان المدرب المعتزل يوب هاينكس ، قادما من آينتراخت فرانكفورت ، وقد قاد الأخير إلى التتويج بلقب كأس ألمانيا بالفوز على بايرن في مايو الماضي.

ورغم أن مباراة يوم الأحد لا تحمل نفس أهمية نهائي الكأس ، يتطلع كوفاتش إلى تحقيق بداية إيجابية لمشواره مع بايرن.

وقال كوفاتش "إنها مواجهة من نوع خاص بالنسبة لي ، ولكنها تحسم لقبا أيضا. لقب كأس السوبر هو لقب مهم بالنسبة لي."

وأشار كوفاتش إلى استمرار غياب كورنتين توليسو ، المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018 بروسيا ، لكنه كشف عن احتمالية إشراك جيروم بواتينج رغم ما يتردد حول انتقاله المحتمل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.