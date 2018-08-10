أعلنت المفوضية العليا للإنتخابات في العراق، اليوم الجمعة، احتفاظ تحالف «سائرون» بزعامة الشيعي مقتدى الصدر، بصدارة نتائج الانتخابات التشريعية، بعد إعادة الفرز اليدوي للأصوات التي قرّرتها المحكمة العليا في يونيو الماضي، بسبب الاشتباه في حصول تزوير.

وأكدت النتائج، أن تحالف سائرون الذي يضم التيار الصدري والشيوعيين، جاء في الطليعة بحصوله على 54 مقعدًا (وهي ذات النتيجة المعلنة في مايو الماضي)، في أول انتخابات نظمت بعد الانتصار على تنظيم «داعش» الإرهابي.

وتقررت إعادة فرز الأصوات، بسبب ثغرات في عمليات الفرز الالكترونية، وشبهات بالتلاعب، إلا أنها لم تؤد إلى تغيير جذري في النتائج، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

والتغيير الوحيد الذي طرأ بعد الفرز اليدوي يتعلّق بقائمة «الفتح» التي تضم قياديين من قوات الحشد الشعبي الذي قاتل داعش، والتي فازت بمقعد إضافي على حساب قائمة محلية في بغداد.

واحتفظت قائمة «الفتح» بالمركز الثاني مع 48 مقعدًا بدلاً من 47، وفق ما أوضحت المفوضية المؤلفة من تسعة قضاة.

وبقيت قائمة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، في المركز الثالث مع 42 مقعدًا، تليها كلّ من قائمة إياد علاوي التي تضم العديد من الشخصيات السُنّية (21 مقعدًا) وقائمة "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم (19 مقعدًا).

وستعلن المحكمة العليا النتائج النهائية، ثم يكون أمام رئيس الجمهورية المنتهية ولايته 15 يومًا للدعوة إلى انعقاد البرلمان الجديد الذي سينتخب رئيس دولة جديدًا. ويختار الأخير بعد ذلك رئيس الحكومة من تحالف الأغلبية.