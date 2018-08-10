«ترامب» يأمر بتجهيز مستندات رفع رسوم واردات الصلب والألومنيوم التركية

قالت ليندسي والترز المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أوامره بإعداد مستندات رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من تركيا.

وقالت والترز في بيان إن نوع الرسوم الجمركية التي أشار إليها ترامب يمكن فرضها على واردات من دول معينة تهدد صادراتها بإعاقة الأمن القومي بمعزل عن المفاوضات بشأن التجارة أو أي مسألة أخرى.

وفي إعلانه عن رفع الرسوم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أشار ترامب أيضًا إلى الأزمة التي تواجه العملة التركية، حيث تراجعت الليرة إلى مستويات قياسية مقابل الدولار واليورو.

وقال ترامب في تغريدته: "لقد سمحت للتو بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم فيما يتعلق بتركيا التي تعرضت عملتها، الليرة التركية، للانخفاض السريع مقابل الدولار القوي جدا!".

وأضاف ترامب: "سترتفع الرسوم على الألمنيوم الآن 20% وعلى الصلب 50%.. إن علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة في هذا الوقت!".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، مخاطبا تجمعا حاشدا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة مضاعفة الرسوم المفروضة على وارداتها من منتجات الصلب والألومنيوم التركية، إن تركيا لن تستسلم للبلطجة والابتزاز.

وأضاف أردوغان: "إن هؤلاء الذين لم يتخذوا خطوة واحدة ضد الجبناء الذين يعتزون بهم ويستضيفونهم في قصور، لا يمكن أن يعطونا دروسا في القانون"، وذلك في إشارة إلى فتح الله جولن، وهو رجل دين إسلامي يعيش في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة، وتلقي أنقرة عليه باللوم في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وقال أردوغان في مدينة جوموشاني بشمال تركيا "لا يمكنهم استخدام لغة التهديد والابتزاز ضد هذه الأمة. إن البلطجة مع هذه الأمة لن تصل بهم إلى أي مكان".

ولم يذكر أردوغان الولايات المتحدة أو الرئيس دونالد ترامب بشكل مباشر.

ودعا أردوغان أيضا، إلى إيجاد حل من خلال المفاوضات السلمية والدبلوماسية، مؤكدا أن: "أي مسار خارج هذا الإطار سيؤدي إلى طريق مسدود".

وتحدث أردوغان اليوم أيضا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول بعد إعلان ترامب.

وناقش الاثنان العلاقات الاقتصادية "الإيجابية" بينهما وكذلك التعاون في مجالي الدفاع والطاقة.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها في وقت سابق من اليوم إن تركيا تعمل على تنويع شركائها الاقتصاديين من روسيا إلى الصين.