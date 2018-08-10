بطل العرب في تنس الطاولة في حوار لـ«الشروق»:اتمنى تحقيق ذهبية طوكيو 2022

صلاح من أفضل 3 لاعبين في العالم

البيلي خبرة إحترافية 20 عام في تنس الطاولة

بطل العرب : نعاني من التهميش الإعلامي وقلة الدعم المادي

وحصل البيلي علي 30 بطولة مختلف خلال مسيرته مع النادي الأهلي والمنتخب الوطني

محمد البيلي بطل من طراز فريد، بطل "الذهب" كما يطلقون عليه، نجح في حصد العديد من البطولات المحلية والإفريقية، مع النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأول، وكان آخرها ذهبية البطولة العربية رقم 27 لتنس الطاولة منذ أيام قليلة، والتي أقيمت في القاهرة خلال الفترة من 29 يوليو وحتى 6 أغسطس الجاري.

صاحب الـ 30 عامًا، نجح في حصد العديد من البطولات المحلية والإفريقية والعالمية، مع منتخب مصر الأول والنادي الأهلي، وكان آخرها ذهبية تنس الطاولة منذ أيام قليلة، في البطولة العربية.

تواصلت «الشروق» معه من أجل الحديث عن بطولاته و أبرز محطاته و أحلامه خلال الفترة القادمة.

- ما هو شعورك بعد تحقيق لقب البطولة العربية؟

سعيد جدًا لتحقيق اللقب الثاني لي في البطولة، بعد ان أحرزت اللقب الأول لي فيها عام 2013 بالعراق، الحمد لله البطولة كانت قوية جدًا لكن نجحت في تحقيق اللقب في النهاية.

- ماذا عن بدايتك مع لعبة تنس الطاولة ؟

بدايتى كانت فى سن العاشره من عمري مع نادي المنصورة، واستمريت معه حتي سن الخامسة عشر ومن ثم انتقلت إلي النادي الأهلي، الذي قضيت معه 15 عامًا ومازلت مستمر معه حتي الآن.

- ماذا عن بطولاتك مع الأهلي ومنتخب مصر؟

حصلت مع الأهلي علي العديد من البطولات وأهمهم، بطولة الأندية العربية 5 مرات وبطولة الأندية الأفريقية مرتين ، وبطولة الدوري المصري 10 مرات، ومع منتخب مصر حصلت على بطولة كأس أفريقيا فردي ٦ مرات مركز أول، بالإضافة لمشاركتي فى ٣ كأس عالم للقارات، وكان الإنجاز الأكبر لي المركز الثالث في الصين 2013 فرق، و لعبنا اخر بطولة كأس عالم في لندن لأول مرة فى المستوى الاول.

كما احرزت المركز الأول في دوره الألعاب الإفريقية فرق في موزمبيق ٢٠١١، و أول دورة الالعاب العربيه ٢٠١١، وحصلت على المركز الثاني فى بطوله الكويت المفتوحة سنه ٢٠٠٩ تحت ٢١ سنه، ومركز ثالث فى بطوله نيجيريا المفتوحه فردي سنه ٢٠١٤، ومركز ثاني زوجى فى بطوله المغرب المفتوحه سنه ٢٠١٠، وبطوله افريقيا فرق فى مصر سنه ٢٠١٥ مركز اول، ومركز ثالث فى فردي.

ومركز ثالث فردي الكاميرون ٢٠١٥، وبطوله العرب سنه ٢٠١٣ فردي وزوجي والتي أقيمت في العراق.

وبطوله العرب فرق في الكويت ٢٠١٢، و مركز أول فرق في بطوله افريقيا التي أقيمت المغرب ٢٠١٧، كما شاركت فى ٦ بطولات عالم فرق.

وحصلت مع منتخب مصر على فضية دوره الالعاب الافريقيه "الكونغو" ٢٠١٥، وحصدت على ذهبية دوره الالعاب العربية للجامعات مصر ٢٠١٠ فرق، وذهبية دوره الالعاب الافريقيه جامعات كينيا فردي ٢٠١٤.

- ماذا عن الاستعدادات للبطولات المقبلة؟

أستعد الآن للمشاركة ببطولة نيجيريا المفتوحة والمنتظر ان تبدأ في 13 من شهر أغسطس الجاري، ومن ثم السفر إلى الصين للمشاركة في كأس العالم سبتمبر المقبل.

- هل حصلت على دعم مادي استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020؟

الدعم يصل قبل الدورة الأولمبية بعام فقط، واتمني تجاوز الأمر بوصول الدعم قبل البطولة بوقت كافٍ حتى يتم خوض العديد من المعسكرات لتجهيزى بشكل مميز للحدث الأولمبي الكبير.

- هل لاعبي الألعاب الأخرى والتنس علي وجه الخصوص يشعرون بظلم مقارنة بـ «كرة القدم»؟

بكل تأكيد نعاني كلاعبين لا نمارس كرة القدم، علي المستوي الإعلامي والتسويقي والترويجي إيضًا، هناك تهميش لنا في العديد من الأشياء مثل المباريات قليل جدًا ان تشاهد مباريات تنس طاولة مذاعة فضائيا ، ونادرا ما يتم إذاعة مباريات كرة يد وطائرة رجال وسيدات، وأنا أرى أن إذاعة المباريات من مختلف الألعاب يساعد في انتشار والاهتمام باللعبة بشكل كبير.

- ما هو طموحك خلال الفترة القادمة ؟

أتمنى تحقيق ميدالية في كأس العالم المقبلة، وحصد ميدالية أولمبية في أولمبياد طوكيو 2020.

- من هو مثلك الأعلي في تنس الطولة؟

ما لونج الصيني، يعد أحد أفضل اللاعبين علي مر التاريخ في لعبتنا وأنا اعتبره نموذج مثالي أسعي ان اسير علي خطاه.

- هل تتابع لعبة أخرى غير تنس الطاولة... كرة قدم مثلا؟

بكل تأكيد مارست كرة القدم في الصغر، لكن أهلي كانوا يخشون علي من الإصابات، لكني متابع جيدًا لها ، اشجع الأهلي محليًا، وليفربول وبرشلونة وأرسنال عالميًا، واتابع الدوري الإنجليزي جيدًا من أجل مشاهدة محمد صلاح النموذج المصري ، وأحد أفضل اللاعبين في العالم.

- هل تري ان محمد صلاح مرشح لنيل جائزة الأفضل بالعالم؟

أراه أحسن لاعب فى العالم كمان واتمنى ان يتواجد في قائمة أفضل 3 لاعبين في العالم، فهو قدوة ومثل أعلى لكل رياضى مصرى وعربي وانا فأنا حاليا من مشجعي ليفربول بسببه.