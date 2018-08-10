وادي دجلة يستضيف بتروجت في بحثا عن الفوز الأول بالدوري

يستضيف وادي دجلة، على ملعبه باستاد الكلية الحربية، بتروجيت في الثامنة مساء اليوم الجمعة في مباراة مقدمة من الأسبوع الرابع للدوري الممتاز.

ويسعى وادي دجلة لتحقيق أول ثلاث نقاط، عقب الهزيمة الثقيلة التي تلقاها على ملعبه في الأسبوع الثاني أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث ركز اليونانى تاكسيس على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين لاسيما الدفاع بعد أن ظهر بمستوى سيء مما جعل هناك إهتزاز في أداء الفريق بشكل عام ويتمنى استعادة السنغالى إبرهيما نداي الذي يمثل ثقل كبير في هجوم الفريق الذي في جعبته نقطة وحيدة من التعادل مع الداخلية والخسارة أمام الجونة .

على الجانب الآخر يدخل بتروجت بقيادة طارق يحيي، اللقاء سعيًا لتحقيق الفوز الأول له فى الموسم الحالي بعد تحقيق تعادلين مهمين في الجولتين الماضيتين أمام الزمالك والإسماعيلي.

وحذر يحيى لاعبيه من انتفاضة دجلة الجريح وطالبهم بضرورة الضغط وإحراز هدف مبكر يربك حسابات المدير الفني اليوناني حيث يعتمد على جيمس بيكلى وأحمد زولا.