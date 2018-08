الاتحاد الدولي للجودو يشيد بتأهل عبد الموجود لنهائي بطولة الجائزة الكبري

علق الاتحاد الدولي للجودو على تأهل محمد عبد الموجود لاعب المنتخب الوطني للجودو إلي نهائي بطولة الجائزة الكبرى، التى تستضيفها المجر في الفتره من 10-12 من شهر أغسطس الجاري.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي للجودو على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" فيديو فوز اللاعب المصري على منافسه الإسرائيلي ميناجيد يارين في دور نصف النهائي من البطولة، معلقا: "المصري محمد عبد الجواد في نهائي الجائزة الكبرى ببودابست".

وحقق عبد الموجود الفوز يارين بنتيجة 10- 0 في اليوم الأول من أخر بطولات الجائزة الكبرى قبل إنطلاق بطولة العالم، والتى من المقرر أن تقام فى العاصمة الأذربيجانية "باكو" فى الفترة من 20 وحتى 27 سبتمبر المقبل.

وتأهل لاعب المنتخب الوطني إلي النهائي بعد تغلبه على كلا من بطل منتخب منغوليا بالايبون 10-1 في دور ربع النهائي، والأوكراني جورجي زانتاريا بطل أوروبا في أول مباراة له بالبطولة بنتيجة 11- 0.

وتشارك مصر في بطولة الجائزة الكبرى للجودو بمدينة بودابست بفريق مكون من 8 لاعبين.

Egypt's Mohamed ABDELMAWGOUD is into the Budapest Grand Prix final at -66kg!#JudoBudapest2018 pic.twitter.com/U6yQk6OUDV