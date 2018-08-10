«سلطان»: مارثون رياضي أسبوعيًا بالإسكندرية

شارك الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الجمعة، في المارثون الرياضي، المقام من جليم، وحتى سيدي جابر، ذهابًا وإيابًا، وذلك لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، وتأكيد أن الرياضة أسلوب حياة.

وأعلن «سلطان»، أنه سيقام مارثون كل أسبوع في الإسكندرية؛ لإعلاء قيمة الرياضة، وتشجيع الشباب على ممارستها، مشيرًا إلى أن المارثون يمثل رسالة قوية لإظهار الإسكندرية بالمظهر الذي يليق بها كعروس البحر المتوسط.

وأكد محافظ الإسكندرية، أهمية حث الشباب على المشاركة مع المحافظة في نشر التوعية البيئية، لافتًا إلى أهمية تنشيط دور إدارات الشباب، ومراكز الشباب؛ لإقامة الماراثونات، والمسابقات الرياضية المختلفة لتوجيه طاقة الشباب، والاهتمام بمواهبهم وميولهم.