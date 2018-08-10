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فيديو.. أشرف زكي: أزمة محمد رمضان مع نقابة الموسيقيين انتهت

اجتماع تسوية الأزمة بين محمد رمضان ونقابة الموسيقيين
اجتماع تسوية الأزمة بين محمد رمضان ونقابة الموسيقيين
محمد عبد الجليل
نشر فى : الجمعة 10 أغسطس 2018 - 3:29 ص | آخر تحديث : الجمعة 10 أغسطس 2018 - 3:29 ص
كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن آخر تطورات أزمة الفنان مجمد رمضان مع نقابة المهن الموسيقية، موضحًا أنها انتهت بعد لقاء جمع كل الأطراف داخل مقر النقابة.

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، صباح الجمعة: «كلمت محمد رمضان وروحنا النقابة، وقلت لهم محمد أهو جه لغاية عندكم، لو في أي مشكلة نحلها»، مستطردًا أنه تمت تسوية كل الأمور في جو أسري داخل النقابة.

وأوضح أن هدف النقابات الفنية هو التكاتف من أجل تصحيح الأوضاع، معقبًا أن مسألة حصول «رمضان» على كارنيه نقابة الموسيقيين تخضع لعدد من الإجراءات التي تتطلب وقتًا حتى تنتهي.

وأشار إلى الحوار الذي دار بين النقابة وبين «رمضان» حول ما يقدمه في أغانيه، مضيفًا أنه كان حوارًا عائليًا، أبدى فيه كل طرف رأيه، وتوصلوا في النهاية إلى تفاهم بشأن المسألة.

وعن رأيه في اللون الذي اختاره «رمضان» لنفسه، قال: «محمد ذكي وفاهم هو بيعمل إيه، وبيتحاور مع جمهوره اللي بيحبه بلغة معينة، وبيقول سيبوني أجرب، وهو ليه قناعاته».


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