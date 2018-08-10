طب بيطري البحر الأحمر: الانتهاء من مجزر نصف آلي شمال الغردقة العام الجاري

كشف الدكتور فتحي سلمي صهبي، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، عن استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقال «صهبي»، في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، إن المديرية بدأت في الاستعداد مبكرًا بوقف إجازات أطباء المجازر وأطباء التفتيش، وتوفير الأحبار والأختام داخل جميع المجازر التابعة للدولة داخل المحافظة؛ القصير، شلاتين، غارب، الغردقة، سفاجا.

وأشار إلى تكثيف الحملات التفتيشية على كل المجازر وأماكن بيع اللحوم والفنادق والمطاعم، متابعًا أنه يتم الانتهاء من إنشاء مجزرًا نصف آلي في شمال الغردقة بتكلفة 200 مليون جنيه، خلال العام الجاري.

