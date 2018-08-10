وفاة شرطي أردني وإصابة 6 آخرين من رجال الأمن في انفجار خارج مهرجان الفحيص

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توفي رقيب دركي (شرطة) أردني وأصيب أربعة آخرون من أفراد الدرك واثنان من مرتبات الأمن العام الأردني بانفجار مركبة تابعة لقوات الدرك خارج منطقة مهرجان الفحيص بمحافظة البلقاء (20 كم شمال غرب عمان).

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن حادث الانفجار وقع في مركبة تتبع لمحطة أمنية لقوات الدرك أثناء اصطفافها في الطوق خارج موقع المهرجان للمشاركة بواجب في المهرجان.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن التحقيق مستمر من قبل الخبراء والفنيين للوقوف على أسباب الانفجار، وسيتم إعلان النتائج حال ظهورها، مشيرة إلى حضور وزير الداخلية الأردني ومدراء الأمن العام والدرك والدفاع المدني إلى موقع الحادث.