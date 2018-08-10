نجح فيليب كوتينيو، لاعب نادي برشلونة الإسباني في الحصول على الجنسية البرتغالية، ليتم احتسابه لاعباً محلياً مع البلوجرانا وليس أجنبياً، والتي يتم الاعتماد فيها داخل إسبانيا على انتماء اللاعب للقارة الأوروبية وليس الدولة.

وتحصل اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو على جواز السفر البرتغالي عن طريق زوجته إيني، بعد سعيه لإتمام إجرائاتها خلال الساعات الأخيرة من أجل اللحاق بمباراة السوبر المحلي الإسباني.

وأصبح بإمكان كوتينيو المشاركة في مباراة السوبر المحلي مع فريقه برشلونة أمام إشبيليه، وذلك رفقة البرازيليان المنضمان حديثاً للبرسا آرثر ميلو، ومالكوم، بجانب اللاعب التشيلي، آرتورو فيدال.

يُذكر أن لوائح بطولة السوبر الإسباني تنص على السماح بإشاراك الفريق الواحد لـ، 3 لاعبين أجانب –من خارج القارة الأوروبية- فقط في تلك المباراة.

هذا وسيلتقي نادي برشلونة في العاشرة من مساء الأحد المقبل على ملعب طنجة بدولة المغرب في بطولة السوبر الإسباني باعتبار البرسا بطلاً لمسابقتي الدوري والكأس بالموسم الماضي، وإشبيليه وصيف بطولة كأس الملك.